У підземній лабораторії на ядерному полігоні в Лос-Аламосі (США, штат Невада) проведено субкритичний експеримент (докритичний), повідомило Національне управління ядерної безпеки. Він пройшов відповідно до мораторію на ядерні вибухові випробування.

34-й субкритичний експеримент відбувся 14 травня. У повідомленні управління зазначається, що в ході випробування "не утворилася надкритична ланцюгова реакція, що самопідтримується". Експеримент став першим у серії випробувань, яка проводиться у партнерстві з Ліверморською національною лабораторією та Лос-Аламоською національною лабораторією.

Отримані дані планується використовувати у тому числі для покращення симуляційної моделі, яка застосовується для верифікації безпеки, надійності та ефективності американського ядерного арсеналу.

Ми плануємо збільшити частоту проведення цих субкритичних експериментів для збирання важливих даних про матеріали, які застосовуються в ядерних озброєннях, без технічної необхідності повертатися до підземних ядерних випробувальних вибухів.

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6 травня міноборони росії оголосило, що за дорученням володимира путіна розпочало підготовку до навчань з метою "підвищення готовності нестратегічних ядерних сил до виконання бойових завдань".

Навчання проведуть "найближчим часом". У них візьмуть участь ракетні з'єднання Південного військового округу з залученням авіації, а також сил Військово-морського флоту. Місце проведення навчань не повідомляється.

Навчання стануть відповіддю на "провокаційні заяви та погрози окремих західних офіційних осіб" на адресу росії. Як пояснили в кремлі, йдеться про слова президента Франції Еммануеля Макрона про можливе відправлення військ країн НАТО в Україну, а також про заяви в Конгресі США та з боку "британських представників" на цю тему.

Нагадаємо, з початку повномасштабної війни в Україні президент рф Володимир Путін час від часу натякає на можливе застосування ядерної зброї. У вересні він наголошував, що ці заяви - "не блеф". Пізніше він, однак, сказав, що росії "не має сенсу жодного - ані політичного, ані військового" завдавати ядерного удару по Україні.

Як пише The Financial Times, лідер КНР Сі Цзіньпін також особисто попередив президента путіна щодо неприпустимості застосування ядерної зброї в Україні.