"Вовчанське пекло": евакуація під обстрілами триває [ Редагувати ]
На Харківщині поліція та волонтери продовжують евакуацію людей з прифронтових міст і сіл. Та через численні російські обстріли її процес ускладнений і доволі небезпечний - ворог уже тримає під вогневим контролем всі під'їзні дороги до Вовчанська і його околиць. Тож до місць евакуації місцевим жителям доводиться виходити пішки. Більше - у репортажі нашого кореспондента Станіслава Кухарчука.
Так, без заднього скла з чергового евакуаційного рейсу повертається один з поліцейських екіпажів. Попри обстріли та засилля російських дронів, харківські полісмени продовжують вивозити жителів Вовчанської ОТГ. Кожен такий виїзд - неймовірний ризик для життя.
Обстріл був. Вибило вікно або ударною хвилею, або осколком - незрозуміло. Під час евакуації машина потрапила під обстріл.
Незважаючи на ризики, поліцейські знову і знову їдуть на евакуацію. Горизонт поблизу Вовчанська палає, єдина дорога до міста затягнута димом. Навіть у відносному тилу - картина суцільного апокаліпсиса.
Станіслав Кухарчук - кореспондент:
- А де другий? - Десь в полі. - Ось це місце евакуації в селі Бугаївка, звідки поліція доправляла евакуйованих людей з Вовчанська і далі їх везли в Харків. І ось пів години тому сюди прилетіло два КАБи. Тобто, росіяни цілеспрямовано цілили в пункт евакуації. На щастя, просто на щастя, тут нікого не було.
Такими обстрілами навколишніх із Вовчанськом сіл росіяни змушують місцевих жителів тікати з власних домівок. Людей, які самотужки виходять із зони бойових дій, поліція та волонтери просто підбирають на узбіччях.
Разом з координатором Харківського медіахабу ми намагаємось заїхати у Вовчанськ, що палає. Але з кожною годиною ситуація там загострюється і дорога туди може бути в один кінець.
Поліція каже, що ФПВ-дрони працюють по Вовчанську, тому що за їхніми екіпажами ганялись.
Цей екіпаж поліції вивіз з "Вовчанського пекла" цілу родину. Пані Світлана навіть у відносній безпеці не може повірити, що їм вдалось цілими та неушкодженими виїхати з міста. Але жінка не може собі пробачити, що була змушена залишити там ще одного члена сім'ї.
Світлана - жителька Вовчанська:
- Ви всією сім'єю? - Так. - Всі живі, здорові? - Живі, здорові. Дякувати Богу і нашим хлопцям. Собачку кинули, одну забрали собачку, одну кинули - нікуди, а одну довелось залишити.
До евакуації залучені всі можливі служби та волонтерські організації. Але її процес стає дедалі небезпечнішим. Поліцейські просто в розпачі, адже просили місцевих евакуйовуватись, як тільки-но росіяни почали просування у бік Вовчанську.
Пішки, звичайно, через річку, ми ж свої місця знаємо. Хоча три дні тому ми були з вами ще в центрі міста і була змога виїхати. Не три, це як тільки та катавасія почалась, як тільки почались обстріли.
Олексій Харківський - начальник сектору реагування патрульної поліції:
Самі бачите, яка ситуація. Стає важче і важче їх евакуйовувати. Люди вже самі пішки виходять. Ми їх на вулиці підбираємо, які йдуть, переховуються. Всім допоможемо, поліція на місці, ми працюємо.
І працюватимуть, поки є можливість евакуйовувати, адже скільки цивільних ще залишається у прифронтовій зоні - достеменно невідомо.
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