росіянам більше ніде ховатися від ракет ЗСУ. Матеріал з таким оптимістичним заголовком випустило видання "Бізнес-Інсайдер". Мовляв, незабаром ЗСУ отримають ще більше далекобійної високоточної зброї. Анна Басова усе проаналізувала.

Нафтобаза на околицях окупованого Луганська спалахнула надвечір 7 травня. На приборкання пожежі задіяли весь наявний склад МНС.

Менш як за тиждень окупаційна влада Луганщини недорахувалася ще однієї нафтобази - у Ровеньках. Після чого в окупованому райцентрі взагалі не залишилося пального.

В обох випадках глава так званої ЛНР Леонід Пасічник киває на "ATACMS". Білий дім довго коливався, перш ніж дали добро на першу партію далекобійних ракет. А нещодавно зізналися - постачали зброю Україні таємно. Й незабаром їх буде ще більше.

Ведант Пател, заступник речника Держдепу США:

Так, Сполучені Штати надали Україні ракети ATACMS дальнього радіуса дії за вказівкою президента. Секретний наказ про постачання група національної безпеки отримала ще в лютому - з умовою, що ракетами битимуть по суверенних українських територіях.

Тактичні балістичні ракети ATACMS випускають у кількох варіантах - із радіусом 160 і 460 кілометрів. Також є одиниці з єдиною боєголовкою чи кількома сотнями дрібніших боєприпасів, які розсіюються після вибуху. Що саме отримала Україна на озброєння, невідомо. Втім, головна мета - зупинити наступ москви до того, як в українському небі з'являться винищувачі Ф-16.

Якщо ви хвилюєтеся, що ворог зламає вашу оборону, потрібно тримати на вогневому контролі штаб і логістику, щоб унеможливити російські атаки. Коли ви виймаєте ці ракети, немає значення, скільки нетренованої масової піхоти - гарматного м'яса - у росіян. Точні удари стануть домінантою на полі бою.

Невдовзі зросте арсенал і європейських ракет - зокрема, британських "Storm Shadow". Таке пообіцяв тамтешній міністр оборони Грант Шаппс. До слова, Лондон першим із західних союзників заявив - Україна може бити їхньою зброєю вглиб росії. Дозволу від Вашингтона Київ досі чекає.

Ентоні Блінкен, Держсекретар США:

Зараз складний для всіх час, але допомога вже в дорозі. Буде ще більше зброї, і це матиме реальний вплив на поточну ситуацію на фронті. Ми сповнені рішучості. Та переконані, що ви матимете успіх на полі бою.

Збільшення арсеналу далекобійних ракет змусить росію відтягнути від лінії фронту всі важливі об'єкти. У перший рік повномасштабного вторгнення таким чудодійним засобом стали "Хаймарси", які дострілювали до ворожих логістичних центрів, складів боєприпасів і вузлів управління. Ще більших можливостей могли б надати ЗСУ далекобійні німецькі ракети "Таурус" із радіусом дії понад пів тисячі кілометрів. Утім, Берлін поки відмовляється їх надавати.