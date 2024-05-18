116 бойових зіткнень відбулося по всій лінії фронту протягом минулої доби. росіяни атакують одразу на кількох відтинках. За даними Генштабу, на Харківщині наші захисники намагаються відтіснити ворога в напрямку населеного пункту Глибоке. Окупанти намагаються прорвати лінію Сил оборони і неподалік Куп'янська. Не полишає ворог спроб прорватися й до Часового Яру: на околицях міста точаться бої. Найважче на Покровському відтинку фронту. Про ще одну воєнну добу на українському Сході - в нашому огляді.

Харківський напрямок лишається складним. Наші підрозділи посилюють оборону в прикордонних районах і ведуть розвідку. Ворог не припиняє авіаударів, весь час тисне. На кадрах Третьої штурмової - відбиття атак та знищення техніки й живої сили окупантів. А так, за допомогою скидів з дронів, мінусують ворожих армійців спецпризначенці Національної гвардії під Лук'янцями.

Вовчанськ, попри всі потуги ворога, під контролем ЗСУ. Це - кадри спецпризначенців головного управління розвідки. Наші оборонці ведуть вуличні бої, не дають окупанту закріпитися.

Піднімайте руки, виходьте. І будете живі!

Триває евакуація із зони бойових дій. Поліцейські, волонтери та рятувальники вивозять людей і тварин на більш безпечні території.

Мости підірвані, приходиться пішки йти. Де по 5 кілометрів, а хто довозить. Військові допомагають теж.

Посилився натиск ворога і на Куп'янському напрямку.

Олександр Мусієнко, керівник Центру військово-правових досліджень:

На Куп'янському напрямку ворог інтенсифікував бойові дії. Має незначні тактичні успіхи в районі Синьківки. Пройшов на певні рубежі й веде там бойові дії. Тобто активізація і на Куп'янському напрямку. Це значить, що ворог прагне розтягти наші Сили оборони саме на Харківщині.

Від безперервних боїв палають ліси під Кремінною. Це - кадри воїнів Азову. На них підготовка та комбінований штурм ворожих позицій. Згодом - зачистка бліндажів від залишків російських формувань.

А це - кадри вдалого полювання з-під Попасної. Воїни 109 окремої гірсько-штурмової знищують російську самохідну артилерійську установку і реактивну систему залпового вогню окупанта. Та попри істотні втрати, ворог не полишає спроб наступу.

Артем Лисогор, керівник Луганської ОВА:

Невське піддалося обстрілам з артилерійських систем. Зафіксовані влучання по будівлях, що вже були пошкоджені чи зруйновані раніше. Також під ворожий вогонь потрапили Стельмахівка та Куземівка. Учора у Невське доставили чергову партію матеріалів для часткового відновлення пошкодженого житла. А ще - продукти харчування, медикаменти, господарчі товари. На жаль, маємо констатувати, що вдруге при спробі роздачі населенню гуманітарної допомоги, росіяни почали бити по селу.

росіяни намагаються тиснути по всьому Лиманському напрямку. Проте не всі спроби виявляються вдалими. Під Тернами бійці 95 окремої десантно-штурмової виявили групу противника, підбили бронетранспортер, а згодом влучними скидами добили ворожу піхоту.

На Краматорському ворог систематично нарощує кількість штурмів. росіяни не рахуються із втратами в силі та техніці. Мета - незмінна. Просування на Часів Яр.

Андрій Бабичев, військовослужбовець 93-ї бригади "Холодний яр", ЗСУ:

Ворог пройшов по північній стороні Іванівського і дійшов до каналу Сіверський Донець. Це вже є на карті "DeepState". І я підтверджую. Так, ворог впритул дійшов до каналу, в нього навіть були поодинокі переплигування через канал. Піхотою. Але вони там довго не жили. Там стабілізували ситуацію. То ворог через канал вже не хоче переходити. Бо знають, що вони там і помруть.

На Покровському напрямку окупант намагається покращити тактичне положення. Систематично атакує позиції наших воїнів за підтримки авіації та артилерії. Проте отримує відсіч. Це - кадри воїнів 47 окремої механізованої. Бредлі розбирає росіян на друзки. Важко й на Курахівському напрямку.

За даними Генштабу ЗСУ, на Курахівському напрямку противник 16 разів намагався прорвати оборону наших військ. Тривають бойові дії в районах населених пунктів Парасковіївка та Водяне. Ситуація контрольована.

На Времівському напрямку ворог здійснив три спроби покращити тактичне положення. Наші війська відбили дві спроби противника просунутися в напрямку Старомайорського. Ще один бій триває в районі Роздольного.

Триває евакуація з прифронтових населених пунктів. Напередодні рятувальники разом із поліцією вивезли мешканця села Іванівка Покровського району та ще одного жителя селища Щербинівка Бахмутського району. І не лише їх.

Ці щемливі кадри від "Білих Янголів". Днями з проханням про евакуацію собак до поліції звернувся житель Єлизаветівки. Село постійно під атакою окупаційних військ, тварини дуже страждають через обстріли та щохвилини можуть загинути. Ризикуючи власним життям, екіпаж "Янголів" з представниками благодійного фонду вивіз чотирьох псів. Нині вони в київському притулку та шукають нових власників.