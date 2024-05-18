Чи знаєте ви, як працює військова логістика? І хто гарантує безпеку пересування на лінії фронту? Наш воєнкор Руслан Смєщук побував на передовій. Далі його матеріал про людей, які евакуюють поранених з поля бою та гарантують безпеку, бо спостерігають за діями ворога.

Ранок - одна з доріг на Часів Яр. Пора, коли фронтова логістика активно працює. Переміщує людей і вантажі. Діставшись до позиції, група вимушена ховатися в бліндажі. В небі - російський "Орлан".

Це контрольно-спостережний пост, тут сидить завжди група евакуації в нас та люди, які моніторять ситуацію в повітрі, що, де, щоб попередити розрахунок "Стугни" заранше.

Андрій, військовослужбовець ЗСУ:

Наша задача - не спати, не пропустити все. І повністю далі організація по доставці боєкомплектів і евакуація. Ми група доставки, є група евакуації.

Андрій розповідає, пораненого бійця з поля бою завжди намагаються дістати. Головне - час. Треба встигнути з евакуацією.

Андрій, військовослужбовець ЗСУ:

- Там людина. І там кожна хвилина. І якщо ми його не заберемо, то ми його там і залишимо. Все. Наше завдання - забрати його. Наше завдання - завезти туди боєкомплект, наше завдання, щоб хлопці, ті, що там працюють, вони зробили свою роботу. Ми повинні зробить свою роботу. - А що найважче у вашій роботі? - Чекать. Коли йде бой, коли йде все, всі знають, що робити, всі знають, куди йти, куди їхати, де бензин, де квадроцикл, де машина, все знають. Де зброя. А от найважче - це чекати. І слухати, як воно жужить над головою. - Наші чи ворожі? - Ворожі. Наші тут не літають.

На фронті Андрій від початку повномасштабного вторгнення. Чоловіку 52. Каже, за своє життя бачив усіляке, але такої жаги до загарбництва, як у ворога, ніколи.

Андрій, військовослужбовець ЗСУ:

Вони йдуть, у нас є своє направлення, вони кожен день його намагаються прорвати, висадити десант, ми це дивимося, бачимо, як зупиняють, наші хлопці зупиняють цю техніку, десант і все інше. Допомагають нашим сумісним підрозділам, які в нас зліва, справа стоять, закриваємо свою частину фронту.

В'ячеславу - 25. Він з Харкова. Починав піхотинцем, але через талант, а він дуже влучний стрілець, його перевели в протитанкісти. Розказує про свій рекорд.

В'ячеслав, військовослужбовець ЗСУ:

Був постріл вночі на 4750. Це дуже велика дистанція для "Джевеліна". Це був квадроцикл. Квадроцикл, який йшов від нас на віддалення і він дуже швидко їхав, то вдалося його уразити.

На позиціях є це диво. Бійці кажуть, цей квадроцикл може доставити військовослужбовця на будь-які позиції та вивезти у разі евакуації.

Омар, військовослужбовець ЗСУ:

Ми трошки його адаптували під перевезення БК. Це - ракета до "Стугни". Так само й інші засоби можемо перевозити. Це - модернізація для перевезення допоміжних засобів, таких як установки, бензин, особистих речей, які допомагають, БК. А також використовується як евакуаційний засіб. Тобто це - універсальний засіб, який забезпечує нас, використовується дуже часто. І як показала практика - дуже такий вдалий варіант на сьогодні.

Ось як виглядають фронтові поїздки на лінії фронту.

Ситуація в районі Часового Яру залишається складною. росіяни продовжують атакувати українські позиції з флангів. Йдуть важкі бої.