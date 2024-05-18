Президент Грузії наклала вето на закон про іноагентів [ Редагувати ]
Президент Грузії Саломе Зурабішвілі наклала вето на скандальний закон про іноагентів. Але грузинський парламент може подолати вето президента та остаточно схвалити документ.
Про це повідомляє президент Грузії в Facebook та грузинське агентство SOVA.
"Сьогодні я наклала вето на "російський" закон. Цей закон по своїй суті і по своєму духу - російський закон, який суперечить нашій конституції і суперечить всім європейським нормам, настільки, що є перешкодою нашому європейському шляху", - заявила Зурабішвілі у зверненні до грузинського народу.
За її словами, документ з президентським вето повернуть грузинському парламенту сьогодні.
"Цей закон не підлягає ні змінам, ні вдосконаленню, і тому, дуже просте вето - цей закон має бути скасований", - наголосила президент Грузії.
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