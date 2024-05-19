Ворог вдарив по передмістю Харкова: 5 загиблих, 8 поранених [ Редагувати ]
У неділю, 19 травня, російська армія вдарила по передмістю Харкова - Малоданилівській громаді. Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
На цю хвилину відомо про чотирьох загиблих цивільних. Щонайменше вісім людей поранені. Окупанти вдарили по території, де відпочивали місцеві жителі.
Серед поранених - фельдшер екстреної допомоги, пошкоджене авто швидкої.
Очільник Малоданилівської громади Олександр Гололобов повідомив про п'ятерих загиблих.
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