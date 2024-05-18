У Харкові пролунала серія вибухів [ Редагувати ]
У суботу, 18 травня, у Харкові пролунала серія вибухів. Вже відомо про постраждалих.
Про це повідомляється в Telegram мера Харкова Ігоря Терехова, Telegram голови ОВА Олега Синєгубова.
У місті гучно. Серія вибухів. Будьте обережні.
Як зазначив голова ОВА, окупанти вдарили по Харкову.
Інформація про постраждалих перевіряється профільними службами.
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