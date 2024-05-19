Туристична ракета Blue Origin знову готова вивести пасажирів на край космосу. Це станеться вперше за майже два роки після невдалого випробувального польоту.

Про це повідомляє CNN.

Сьомий рейс Blue Origin з екіпажем сьогодні, візьме на борт капсули шість клієнтів:

венчурного капіталіста Мейсона Ангела;

засновника французької крафтової пивоварні Brasserie Mont-Blanc Сільвен Широн;

інженера-програміста і підприємець Кеннет Л. Гесс;

бухгалтера на пенсії Керол Шаллер;

льотчика Гопі Тхотакура;

капітана ВПС США у відставці Ед Дуайт, який був обраний президентом Джоном Кеннеді в 1961 році першим темношкірим кандидатом в астронавти країни.

У мене не було наміру бути космонавтом. Це було останнє в моєму списку... Але як тільки мені дали виклик, усе змінилося.

За словами представника Blue Origin, Дуайт завершить цей виклик і досягне межі космосу у віці 90 років, що зробить його найстарішою людиною, яка ризикнула досягти таких висот.

Під час місії екіпаж злетить до швидкості, яка в три рази перевищує швидкість звуку.

Ракета перенесе капсулу повз лінію Кармана, область на висоті 62 милі (100 кілометрів, - ред.) над поверхнею Землі, яка широко визнана висотою, на якій починається космічний простір, але є багато сірих зон.

А на піку польоту пасажири відчують кілька хвилин невагомості та вражаючий вид на Землю з вікон салону.

Нагадаємо, що на початку лютого 2022 року росія запустила в космос апарат, який несе компоненти системи антисупутникового ядерного озброєння. Апарат під назвою "Космос-2553" запустили 5 лютого - за три тижні до повномасштабного вторгнення рф в Україну.

Власне, ядерного заряду "Космос-2553" не несе, але на ньому є неядерні компоненти нової російської системи озброєнь. Якщо її буде розгорнуто, Москва зможе знищити за допомогою ядерного вибуху сотні супутників на низькій навколоземній орбіті у тій частині космосу, де домінують апарати уряду США та компанії SpaceX.