Жіноча збірна України виборола перемогу на Кубку світу з фехтування

В завершальний змагальний день етапу Кубка світу з фехтування на шаблях, що проходить у болгарському Пловдиві, жіноча збірна України завоювала "золото" командного турніру.

Про це повідомляє Національний олімпійський комітет України та національна олімпійська збірна України.

Українська команда у складі Ольги Харлан, Аліни Комащук, Олени Кравацької та Юлії Бакастовоїрозпочали виступи перемогою над Алжиром (45:35), після чого у чвертьфіналі змусили скласти зброю представниць США (45:38).

За вихід у фінал наша команда впевнено розібралася з першим номером посіву збірною Францію (45:38), а у поєдинку за золото здолали команду Іспанії.

Виходячи на заключний бій за рахунку 37:40, олімпійська чемпіонка Ольга Харлан, яка днем раніше здобула особисте срібло, зуміла ліквідувати відставання і вирвати перемогу - (45:43).

Для українських шаблісток це третя командна медаль Кубка світу в сезоні після срібла в Афінах і бронзи в Сінт-Нікласі й перша перемога з травня 2023 року, коли було здобуто золото в Батумі.