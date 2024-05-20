Курс долара відійшов від максимумів, НБУ скоротив продаж валюти із резервів [ Редагувати ]
Курс долара минулого тижня знизився та відійшов від максимумів. Структурний дефіцит валюти на міжбанківському валютному ринку скоротився.
НБУ протягом тижня 13-17 травня 2024 року продав на міжбанківському валютному ринку 533,41 млн доларів. Це на 8,1% менше, ніж тижнем раніше (490,05 млн доларів).
Обсяг продажу знаходиться на рівні середнього за тиждень з початку року (470 млн доларів).
З початку року НБУ продав на міжбанку 9,4 млрд доларів. Ці витрати покриваються за рахунок міжнародної допомоги Україні, яка з початку року склала понад 11,8 млрд доларів.
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