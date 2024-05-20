Курс долара минулого тижня знизився та відійшов від максимумів. Структурний дефіцит валюти на міжбанківському валютному ринку скоротився.

НБУ протягом тижня 13-17 травня 2024 року продав на міжбанківському валютному ринку 533,41 млн доларів. Це на 8,1% менше, ніж тижнем раніше (490,05 млн доларів).

Обсяг продажу знаходиться на рівні середнього за тиждень з початку року (470 млн доларів).

З початку року НБУ продав на міжбанку 9,4 млрд доларів. Ці витрати покриваються за рахунок міжнародної допомоги Україні, яка з початку року склала понад 11,8 млрд доларів.