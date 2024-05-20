Чорноморський флот рф міг втратити у Криму останній носій крилатих ракет - Плетенчук [ Редагувати ]
Чорноморський флот рф міг втратити малий ракетний корабель "Циклон", який є останнім носієм крилатих ракет у Криму.
Про це заявив речник Військово-морських сил Збройних сил України Дмитро Плетенчук.
"Насправді ця інформація досі верифікується, тому що, щоб бути впевненими на 100%, треба все ж таки отримати відповідні результати об'єктивного контролю. Як тільки ми будемо вже мати ці результати, ми обов'язково громадськість про це повідомимо", - заявив він.
Плетенчук зазначив, що є досить висока ймовірність того, що в Криму тепер не перебуває жодного носія крилатих ракет.
"У разі, якщо інформація щодо "Циклону" підтвердиться. І так, така вірогідність є, і так вона висока. Але давайте ще трохи дочекаємося цих результатів, і тоді вже можемо робити про це висновки", - додав він.
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