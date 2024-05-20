Скільки людей оновили дані у "Резерв+" [ Редагувати ]
Щонайменше 415 тисяч військовозобов'язаних оновили свої дані у застосунку "Резерв+". Про це повідомляється у Telegram-каналі голови фракції "Слуга народу" Давида Арахамії.
Арахамія заявив про те, що:
- 2944 військовозобов'язаних оновили дані у територіальних центрах комплектування (ТЦК) та соціальної підтримки (СП);
- 3703 - у Центрах надання адміністративних послуг (ЦНАП);
- 415094 - у застосунку "Резерв+".
Він додав, що у застосунок також планують додати QR код, який стане заміною необхідності носити з собою військовий квіток.
За словами речника Міністерства оборони Дмитра Лазуткіна в ефірі телемарафону, станом на сьогодні застосунок завантажили щонайменше 620 тисяч разів. Багато людей наразі також стоять у чергах через те, що система була перевантажена в перший день.
Але наразі технічні моменти всі виправлено. За кордоном також вже можна через "Резерв+" уточнити свої дані практично у всіх країнах світу.
Раніше ми писали про те, як працює застосунок.
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