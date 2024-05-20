Щонайменше 415 тисяч військовозобов'язаних оновили свої дані у застосунку "Резерв+". Про це повідомляється у Telegram-каналі голови фракції "Слуга народу" Давида Арахамії.

Арахамія заявив про те, що:

2944 військовозобов'язаних оновили дані у територіальних центрах комплектування (ТЦК) та соціальної підтримки (СП);

3703 - у Центрах надання адміністративних послуг (ЦНАП);

415094 - у застосунку "Резерв+".

Він додав, що у застосунок також планують додати QR код, який стане заміною необхідності носити з собою військовий квіток.

За словами речника Міністерства оборони Дмитра Лазуткіна в ефірі телемарафону, станом на сьогодні застосунок завантажили щонайменше 620 тисяч разів. Багато людей наразі також стоять у чергах через те, що система була перевантажена в перший день.

Але наразі технічні моменти всі виправлено. За кордоном також вже можна через "Резерв+" уточнити свої дані практично у всіх країнах світу.

Раніше ми писали про те, як працює застосунок.