Відсьогодні оновити дані можна дистанційно - через електронний кабінет "Резерв+". Застосунок для військовозобов'язаних вже можна завантажити.

Онлайн-застосунок "Резерв+" - так званий електронний кабінет. Він доступний для завантаження на смартфонах через App Store та Google Play Market з 18 травня. "Резерв+" надає можливість оперативного оновлення даних та доступу до інформації у реєстрі "Оберіг". Після оновлення даних у застосунку можна буде побачити інформацію з реєстру "Оберіг" щодо себе. У застосунку "Резерв+" також має з'явитися QR-код, відсканувавши який, представники влади зможуть миттєво отримати інформацію про ваш статус як військовозобовʼязаного, призовника або резервіста. Реєстрація в електронному кабінеті спрямована на оновлення даних та не звільняє від обов'язку проходити ВЛК.

Якщо працівникам ТЦК треба буде уточнити іншу інформацію, окрім наданої через е-кабінет, вони можуть зв'язатися з людиною за номером телефону або вручити повістку.

У новому законі про мобілізацію не передбачене розсилання електронних повісток. Водночас новий закон і не виключає можливості направлення електронних повісток через е-кабінет.