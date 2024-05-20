Міша Крупін заявив, що більше не зможе виконувати на своїх концертах пісню про "чорний чемоданчик" [ Редагувати ]
Популярний український співак Міша Крупін оголосив, що гурт "Корупція" припиняє своє існування. Фронтмен пояснив причини цього рішення.
У своєму дописі в Instagram Крупін повідомив фанів, що контракт з музичним лейблом Papa Music закінчився, і "Корупція" більше не буде існувати. Він намагався домовитися з представниками лейблу про продовження співпраці на вигідних умовах, але згоди не досягли.
Головною новиною стало те, що співак більше не зможе виконувати на своїх концертах старі пісні, включаючи трек "Красный бархат", який приніс йому популярність.
Через те, що після закінчення договору з лейблом Papa Music ми не змогли домовитись про подальшу співпрацю, лейбл заборонив мені співати пісні проєкту "Корупція". Тобто "Корупції" більше немає, і ви більше не почуєте "чорний чемоданчик" у моєму виконанні, – заявив артист.
При цьому музикант закликав прихильників не засмучуватися і оголосив, що розпочинає сольну кар'єру.
Чекайте на нові пісні, все тільки починається, – написав Крупін.
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