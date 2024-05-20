Нідерланди передадуть Україні бронетранспортери YPR, про які просив Зеленський [ Редагувати ]
Нідерланди передадуть Збройним силам України нову партію бронетранспортерів YPR-765, які колись просив президент Володимир Зеленський.
Про це повідомили на сайті Міністерства оборони Нідерландів за підсумками 22-ї зустрічі у форматі Рамштайн.
Точна кількість бронетранспортерів, які планують передати, не вказується, але зазначено, що це відбудеться "якнайшвидше". Відомо, що Нідерланди вже поставили Україні загалом 207 YPR різних типів.
Ці типи бронетехніки дуже важливі для України. Вони маневрові, допомагають швидко переміщати війська і можуть виконувати розвідувальні, наступальні та оборонні ролі. Озброєння з дистанційним керуванням забезпечує додаткову безпеку стрільцям, — розповіла міністерка оборони Кайса Оллонґрен.
У нідерландському оборонному відомстві зазначили, що раніше про ці БТР просив президент України Володимир Зеленський.
YPR-765 є нідерландською версією американського бронетранспортера M113. Він має алюмінієвий кузов та металевий бампер. Може розганятися до 61 км/год.
Усього було випущено близько 2100 таких БТР, з яких 500 перебували на озброєнні Нідерландів.
Нагадаємо, міністерка оборони Іспанії Маргарита Роблес 20 травня оголосила про відправлення в Україну другої партії танків Leopard та іншої військової допомоги.
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