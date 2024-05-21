Завдяки роботі команди "Мотор Січ" протягом років Незалежності, Україна є одним зі світових лідерів у складанні двигунів та ввійшла в світову родину виробників вертольотної техніки. У складні для країни часи підприємство тепер допомагатиме ще й готувати українських пілотів.

Вже з 2024-2025 навчального року в "Запорізькій політехніці" відкриють перший набір на освітню програму "льотна експлуатація повітряних суден". Майбутніх пілотів готуватимуть у партнерстві з АТ "МОТОР СІЧ" – про це повідомили на офіційному сайті компанії.

Саме завдяки "Мотор Січ" Україна сьогодні – дійсно одна з вертолітних держав. Події останніх років підтвердили високу якість і надійність наших гвинтокрилів. Постійне та своєчасне забезпечення запчастинами українського виробництва та навчений технічний персонал у військових підрозділах дозволив значно підняти готовність техніки.

Небезпечне та відповідальне завдання нашим вертолітникам довелося виконувати у Маріуполі, розповідають на підприємстві. Тоді необхідно було евакуювати понад 20 поранених бійців. Ситуація була дуже складна, бої тривали безперервно день і ніч, але екіпаж військових льотчиків знайшов придатний майданчик, приземлився, взяв на борт поранених та медиків. Під час підйому гелікоптера один двигун ТВЗ-117 СБМ-1В був пробитий кулеметною кулею. Довелося летіти 88 хвилин над морем на одному двигуні.

"Витримали, нові запорізькі двигуни не підвели, врятували бійців та лікарів. За міжнародними нормами, політ гелікоптером на одному моторі дозволяється протягом 2,5 хв. Цей режим називають надзвичайним. Але вертолітні двигуни АТ "Мотор Січ" мають чудовий ресурс між ремонтами – 5 тисяч годин (для порівняння: у російських вертолітних двигунів – 2 тисячі годин), і ми вирішили ввести новий в авіації термін "підвищена злітна потужність", який дозволяється застосовувати протягом 60 хвилин, причому неодноразово. Таким чином, при польоті 88 хвилин з Маріуполя цей час було перекрито на 50%", – згадував В’ячеслав Богуслаєв, який з 2012 року згідно з Розпорядженням Кабміну є Генеральним конструктором із створення та модернізації вертолітної техніки.

Саме В'ячеслав Богуслаєв, знаний науковець, доктор наук, професор, академік, багато років очолював "Мотор Січ" та впроваджував ініціативи, спрямовані на підвищення обороноздатності й науково-технічного потенціалу України.

Саме за часів його керування українська авіапромисловість наблизилась до того, що вертольоти мають переважно українські компоненти. “Наші вертольоти складаються з запорізьких моторів, запорізького редуктора, трансмісії, кабіни, також наразі ми освоїли і лопаті. Можна ствердно констатувати, що з завданням імпортозаміщення в галузі гвинтокрилів Україна справилася“, – наголошував після отримання підприємством "Мотор-Січ" сертифікату на виробництво лопатей несучого гвинта пан Богуслаєв.

Вочевидь, Україна має й надалі розвивати власне авіабудівництво. Тож робота "Мотор Січ" і підготовка майбутніх льотчиків - надважливі як для часів війни з рф, так і для повоєнного відродження цивільної авіації країни.