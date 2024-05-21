Росіяни обстріляли автомобіль поліції під час евакуації в Харківській області (фото) [ Редагувати ]
Сьогодні, 21 травня, російські війська завдали удару по автомобілю з поліцейським у Харківській області, коли той їхав для евакуації мирного населення.
Про це повідомив начальник ГУНП у Харківській області Володимира Тимошка.
Зазначається, що під обстріл потрапив співробітник Вовчанського відділу поліції. Він їхав, щоб забрати людей, які чекали на евакуацію.
Не доїхав. FPV ворога атакував авто поліції, - написав Тимошко.
За словами Тимошка, поліцейський вижив, отримав акубаротравму. Також він додав, що людей вдалося евакуювати.
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