Сьогодні, 21 травня, російські війська завдали удару по автомобілю з поліцейським у Харківській області, коли той їхав для евакуації мирного населення.

Про це повідомив начальник ГУНП у Харківській області Володимира Тимошка.

Зазначається, що під обстріл потрапив співробітник Вовчанського відділу поліції. Він їхав, щоб забрати людей, які чекали на евакуацію.

Не доїхав. FPV ворога атакував авто поліції, - написав Тимошко.

За словами Тимошка, поліцейський вижив, отримав акубаротравму. Також він додав, що людей вдалося евакуювати.