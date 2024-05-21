Z-канали повідомляють про арешт екс-командувача 58-ї армії, яка воювала в Запорізькій області, Івана Попова. Генерал-майора підозрюють у продажу металу, який йшов на оборонні споруди в окупованій Запорізькій області.

Проти Івана Попова порушили кримінальну справу про шахрайство у великому розмірі. Генерал-майор разом з бізнесменом з Кубані та іншим офіцером Південного військового округу організували схему продажу металевих виробів, які призначалися для будівництва укріплень у Запорізькій області.

Попова підозрюють у продажу "наліво" понад дві тисячі тонн металу. Загальна сума збитків оцінюється у понад 100 млн рублів.

17 травня 235-й Гарнізонний військовий суд відправив Попова до СІЗО на два місяці. Картки справ воєначальника та його спільника опубліковані на сайті суду (1, 2). Інформація в них засекречена, відомо, що арешт одного з фігурантів уже оскаржено.

Генерал-майора Івана Попова (позивний "Спартак") усунули від служби влітку 2023 року. За словами офіцера, причиною стало "складна ситуація зі старшим начальством, коли треба було або змовчати та смалодушничати і сказати те, що вони хотіли почути, чи назвати речі своїми іменами".

За даними Z-каналів, пов'язаних з ПВК "Вагнер", після відставки від командування 58-ї армії Попова відправили у відрядження до Сирії.

Нагадаємо, наприкінці квітня заступника шойгу Тімура Іванова затримали за підозрою в отриманні хабаря розміром мільярд рублів.