У росії арештували екс-командувача 58-ї армії Івана Попова [ Редагувати ]
Z-канали повідомляють про арешт екс-командувача 58-ї армії, яка воювала в Запорізькій області, Івана Попова. Генерал-майора підозрюють у продажу металу, який йшов на оборонні споруди в окупованій Запорізькій області.
Проти Івана Попова порушили кримінальну справу про шахрайство у великому розмірі. Генерал-майор разом з бізнесменом з Кубані та іншим офіцером Південного військового округу організували схему продажу металевих виробів, які призначалися для будівництва укріплень у Запорізькій області.
Попова підозрюють у продажу "наліво" понад дві тисячі тонн металу. Загальна сума збитків оцінюється у понад 100 млн рублів.
17 травня 235-й Гарнізонний військовий суд відправив Попова до СІЗО на два місяці. Картки справ воєначальника та його спільника опубліковані на сайті суду (1, 2). Інформація в них засекречена, відомо, що арешт одного з фігурантів уже оскаржено.
Генерал-майора Івана Попова (позивний "Спартак") усунули від служби влітку 2023 року. За словами офіцера, причиною стало "складна ситуація зі старшим начальством, коли треба було або змовчати та смалодушничати і сказати те, що вони хотіли почути, чи назвати речі своїми іменами".
За даними Z-каналів, пов'язаних з ПВК "Вагнер", після відставки від командування 58-ї армії Попова відправили у відрядження до Сирії.
Нагадаємо, наприкінці квітня заступника шойгу Тімура Іванова затримали за підозрою в отриманні хабаря розміром мільярд рублів.
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