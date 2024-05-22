До України почали повертатись перші фахівці в обслуговуванні винищувачів F-16. Про це повідомляє речник Повітряних сил Збройних сил України (ЗСУ) Ілля Євлаш в ефірі телемарафону.

Звичайно, такого роду фахівців ніколи не буває забагато. Ужеперші спеціалісти в цій сфері почали повертатися назад в Україну.

Як розповів речник Повітряних сил, фахівці також матимуть змогу ділитись досвідом з іншими українськими військовими техніками.

Ми вже бачили, наприклад, що в Україні з’явився перший тренажер F-16, який нам передала Чеська Республіка. Звісно, цей процес невпинний, і він буде продовжуватися постійно.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що для захисту українського неба необхідно мати близько 120-130 винищувачів F-16.