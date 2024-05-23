UNITED 24 - два роки! Нагадаю, цю платформу для збору внесків на підтримку України - ініціював Президент Володимир Зеленський. За два роки зібрано 646 мільйонів доларів! Серед амбасадорів - світові зірки: співаки, актори, спортсмени. За кошти, що вдалося залучити завдяки внескам, відбудовано десятки мостів та будинків на Київщині, закуплено реанімобілі та евакуаційні машини для фронту. І, нарешті, саме з UNITED 24 почалася велика історія "армії дронів" та човнів-камікадзе. Про те, як працює платформа і що гарантувало її успіх - ми поговорили з віцепрем'єр-міністром, очільником Мінцифри Михайлом Федоровим.

Єлизавета Яковлева, кореспондент:

Пане міністре, понад 2 роки вже існує платформа United24. Чи, на вашу думку, проєкт є успішним?

Михайло Федоров, віцепрем'єр-міністр України:

Так, United24 став успішним і найбільшою фандрейзинговою платформою взагалі в Україні. Я думаю, що це одна з найбільших платформ у світі. Тобто сьогодні, наприклад, люди роблять свої внески зі 110 країн світу. І роблять це системно, і вже більше, ніж 600 мільйонів доларів зібрано самою платформою. І багато інноваційних проєктів було запущено завдяки United24.

Єлизавета Яковлева, кореспондент:

За весь час існування проєкту, кошти йшли як на відбудову України, зокрема, мости, будівлі, так і для фронту, зокрема, на купівлю дронів. Які є нові ідеї, нові проєкти зараз?

Михайло Федоров, віцепрем'єр-міністр України:

Оборонний - це пріоритетний напрямок. Тому і дрони, і РЕБ, і броньована техніка - все це якраз закуповувалося профільними міністерствами завдяки коштам United-24. Також там відбудували 12 багатоповерхових будинків завдяки цим коштам, які збиралися з усього світу. Там навіть Imagine Dragons - такі відомі бренди донатили і збирали кошти для України. Також медичний напрямок, він є досить активним: і броньовані "швидкі", ШВЛ, багато всього для Херсонської області, для Миколаївської, і для Чернігівської області було закуплено за цей час. Сьогодні дуже активний напрямок освітній - це відбудова шкіл, які постраждали внаслідок російських ударів. Наприклад, на United24 якраз презентували роботизовані технології. Тобто наступний технологічний крок - це збір коштів на роботів для фронту.

Єлизавета Яковлева, кореспондент:

Роботів яких напрямків?

Михайло Федоров, віцепрем'єр-міністр України:

Це наземні платформи роботизовані - вони і для логістики, і там є камікадзе для воєнних цілей. Також є турелі для дистанційного управління кулеметами. Тобто, по суті, це логістика, мінування і камікадзе.

Єлизавета Яковлева, кореспондент:

Тобто все те, що має зберегти життя і здоров'я наших бійців.

Михайло Федоров, віцепрем'єр-міністр України:

Сьогодні війна технологій. Роботизовані дрони - вони є фундаментом цієї війни. Дуже потрібно допомогти нашим військовим ще й надійними технологіями. І United24 робить наступний крок в цьому.

Єлизавета Яковлева, кореспондент:

Відомий факт, що до проєкту залучені багато амбасадорів серед зірок. До того ж як українських - це, зокрема, Андрій Шевченко і наш чемпіон-боксер Олександр Усик. Так і західні. Це, як Ви казали, Imagine Dragons, Барбара Стрейзант - і це далеко не повний список. Взагалі, як вдалося об'єднати таку кількість відомих особистостей з різних країн довкола теми допомоги Україні?

Михайло Федоров, віцепрем'єр-міністр України:

Взагалі United24 - це ідея Президента Зеленського. Бо він ініціював цей проєкт. З самого початку він був активно залучений. Тому десь на його особистих контактах, десь - те, що він підключався і спілкувався, переконував потенційних амбасадорів - це також призвело до того, що вони об'єдналися. Ну, і, звичайно, команда United24, яка постійно на зв'язку з амбасадорами. Вони роблять збори. Вони звітують, і досить прозоро й зручно. І це все залучає амбасадорів підтримувати Україну, приїжджати - вони дуже часто приїжджають. І, таким чином, United активно розвивається. Тому що United - це не про кошти. У нас є багато класних українських фондів, які збирають кошти для потреб фронту. Питання в тому, що це залучення уваги додаткової. Коли, наприклад, люди з Австралії донатять на човен-камікадзе, а потім бачать результати цієї роботи, вони весь цей час слідкують за Україною. Потім бачать результати й ще хочуть допомогти. Вони залучені в контексті, який відбувається в нашій країні. І вони потім впливають на свої уряди, впливають на думку інших людей. Найголовніше - потім палають російські кораблі, дрони вражають техніку на полі бою. І відеоконтент теж важливий. Тому що це емоція: те, на що ти донатиш, воно рятує життя або вражає ворога.

Єлизавета Яковлева, кореспондент:

На Вашу думку, в чому секрет успіху цього проєкту - в зіркових амбасадорах чи, як Ви кажете, емоціях, які отримують люди, які донатять, коли бачать результати своєї роботи?

Михайло Федоров, віцепрем'єр-міністр України:

Це в комплексі. По-перше, це робота наших людей, супротив і всі дії, які вони вчиняють. По-друге, це прозорість, сама комунікація і можливість для будь-якої людини зробити щось велике і важливе для нашої країни.

Єлизавета Яковлева, кореспондент:

А які суми зазвичай донатять? Чи можете Ви назвати суму найменшого і найбільшого донату? Від і до.

Михайло Федоров, віцепрем'єр-міністр України:

Взагалі, від долара і до десятків мільйонів доларів. Є приклади, коли уряди інших країн направляють гроші на United-24. Тому ми говоримо, що маленького внеску не буває, маленької допомоги не буває, що кожен долар важливий. І у нас є багато відео, коли, наприклад, з Херсона мама з дитинкою маленькою записують відео і говорять про те, що якби не ШВЛ, який був закуплений завдяки United-24 і внескам людей, лікарі не змогли б врятувати їхні життя. Тому маленької допомоги не існує і не буває.

Єлизавета Яковлева, кореспондент:

А які країни серед лідерів?

Михайло Федоров, віцепрем'єр-міністр України:

Це Сполучені Штати, Британія, це Балтійські країни: Литва, Естонія, Латвія. Це Австралія, до речі, цікаво. Взагалі 110 країн. Німеччина, Франція - це топ країн.

Єлизавета Яковлева, кореспондент:

І наостанок запитаю: чи плануєте Ви ще розширювати цей проєкт, чи залучати ще більше зіркових амбасадорів, можливо, створити схожий інший проєкт?

Михайло Федоров, віцепрем'єр-міністр України:

Ми активно розвиваємо паралельно United24-Медіа. Ми англійською мовою розповідаємо про те, що відбувається в Україні. У нас є журналісти на полі бою, які постійно ведуть звідти репортажі. Це також залучає увагу додаткову у світі. Ну, і, звичайно, що будемо робити нові збори в рамках United-24. Є комунікація з іншими амбасадорами, тому проєкт буде тільки розвиватися.

Єлизавета Яковлева, кореспондент:

Отже, будемо вірити, що цей проєкт буде допомагати як нашим бійцям на фронті, так і відновлювати Україну в тилу. Дякую Вам дуже за інтерв'ю!

Михайло Федоров, віцепрем'єр-міністр України:

Дякую.