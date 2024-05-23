Вони називають себе "водіями маршруток на Роботине". Під постійними обстрілами бійці 65-ї окремої механізованої бригади везуть у гарячі точки піхоту та евакуюють побратимів. Допомагають у цьому надійні та маневрені бронемашини. Більше про роботу відважних мехводіїв - далі.

На бронетранспортерах бійці 65 бригади, які служать на Запорізькому напрямку, долають кілометри небезпечного бездоріжжя. Підвозять на нуль побратимів чи евакуюють звідти поранених. Доправляють провізію та боєприпаси.

Мар'ян, механік-водій 65 окремої механізованої бригади ЗСУ:

Нормально, машина хороша, їде. Там що головне, що добре, що там автомат коробка стоїть і скоро набирає швидкість.

Швидкість у таких поїздках - чи не найголовніше. Адже повсюди нишпорять ворожі дрони, а дороги прострілюються. Втім, і проскочити не завжди вдається. Під час одного з таких виїздів мехвод із позивним "Технік" потрапив під мінометний удар та дістав контузію.

Позивний "Технік", механік-водій 65 окремої механізованої бригади ЗСУ:

Лягло прямо біля машини, прямо біля борту, таке бувало, попав у шпиталь. Багато, я їх вже боюся казати, це не один, це багато разів під обстрілами і я, і побратими.

Після лікування чоловік повернувся до побратимів. І знову в дорогу.

Американська та нідерландська техніка, яку використовують бійці 65-ки, не нова, але добре зарекомендувала себе на наших дорогах. На відміну від старих радянських, іноземні бронетранспортери місткі та маневрові, мають посилену броню і легкі у керуванні.

Одна кнопочка, яку нажимаєш без всяких, і вона заводиться з пів обороту, як іномарка.

До того, як пересісти на бронетранспортер, Мар'ян керував фурою. Ще два роки тому він був далекобійником та возив вантажі шляхами Європи. З початком великої війни 54-річний львів'янин пішов до військкомату. Каже, відсиджуватися вдома - не в його характері.

Мар'ян, механік-водій 65 окремої механізованої бригади ЗСУ:

Як це можна не прийняти таке рішення, що я буду дивитися, як моїх побратимів вбивають чи що.

Свої броньовані машини військові лагідно називають "м-ка" та "юпік". Кажуть: вони мають ще одну перевагу - зручну апарель.

Краще заходити, десантувати хлопців, заходити і вивозити поранених.

Михайло із позивним "Сивий" розповідає про переваги цієї техніки. Адже може порівняти зі старими БМП. На війні "Сивий" з перших днів повномасштабного вторгнення. Пішов добровольцем.

Позивний "Сивий", старший технік роти 65 окремої механізованої бригади ЗСУ:

Я для чого тут, щоб до мене русня не прийшла до хати, не постукала. От тому я тут, за землю нашу, за Україну.

Зараз Михайло - старший технік роти і відповідає за усю команду.

Позивний "Сивий", старший технік роти 65 окремої механізованої бригади ЗСУ:

Для мене найважче - коли хлопці їдуть, дочекатися їх або якісь втрати, ну дуже тяжко. Сильно переживаю, якщо навіть там поранення або ще що.

"Сивому" та його побратимам потрібні РЕБи, щоб захиститися від ворожих дронів. Самі хлопці жартома називають себе водіями маршруток на Роботине. Цей шлях складний та небезпечний.

"Моторіст", механік-водій 65 окремої механізованої бригади ЗСУ:

Там може буть от самого маленького 82 міномета до танка, навіть бувало і піони работали. КАБи літають, все, там все є, там весь спектр, що в них є в списку, вони все стараються застосовувати.

Попри заяви росіян про нібито взяття Роботиного, село залишається під контролем українських захисників. Тримати оборону в руїнах населеного пункту - то титанічна робота кожного з наших бійців. Зокрема, і водіїв "броньованих маршруток", які під обстрілами вперто йдуть уперед.