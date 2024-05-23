В рамках національного телемарафону "Єдині новини" успішно завершився великий збір для підрозділів Головного управління розвідки Міністерства оборони України на безпілотники "СИЧ". Завдяки підтримці глядачів вдалося зібрати 25 194 759 гривень.

Ця амбітна мета стала можливою завдяки єднанню українського народу навколо спільної мети – посилення обороноздатності нашої держави. Безпілотники "СИЧ" – це ударно-розвідувальні дрони українського виробництва, створені для багаторазового використання. Вони довели свою ефективність у знищенні живої сили та бронетехніки ворога навіть там, де не можуть дістати артилерія чи FPV-дрони.

Українські "Сичі" знищили російської техніки на понад 100 мільйонів доларів. Найдорожчими цілями ударів спецпризначенців ГУР стали РЛС "Подлёт" за 17 мільйонів доларів та РЛС "Каста" за 12 мільйонів.

Завдяки глядачам цілодобового інформаційного марафону "Єдині новини" відкриваються нові цілі для знищення.

Збори на ударні пташки українського виробництва були ініційовані в ефірах учасників телемарафону: Starlight Media, 1+1 Media, "Рада", "Ми-Україна" та Inter Media Group та на діджитал майданчиках мовників.

Учасники марафону дякують всім, хто стає частиною перемоги над росією. Кожна зібрана гривня - цеглина у зміцненні оборони України. Марафон "Єдині новини" продовжує працювати разом та обʼєднує українських глядачів заради спільної мети. Разом переможемо.

Новий масштабний збір стартує вже зовсім скоро – до Дня журналіста, 6 червня, в рамках національного телемарафону "Єдині новини" відбудеться збір коштів для Сил оборони країни.

Збір коштів відбуватиметься в ефірах учасників марафону: Starlight Media, 1+1 Media, "Рада", "Ми-Україна" та Inter Media Group, а також на діджитал майданчиках мовників.

Запрошуємо інші медіа також долучитися до збору, аби спільними зусиллями журналістської спільноти допомогти нашим Захисникам та Захисницям.

Детальну інформацію про збір до Дня журналіста повідомимо найближчим часом. Слідкуйте за анонсами та сподіваємося на вашу підтримку!

Зазначимо, що з початку року марафон "Єдині новини" зібрав понад 100 млн на потреби Сил оборони країни. За перші чотири місяці 2024 року національний телемарафон "Єдині новини" організував та провів понад 370 зборів на потреби Сил оборони України.