США готують пакет військової допомоги Україні на майже 300 млн доларів - AP [ Редагувати ]
Сполучені Штати Америки готують пакет військової допомоги для України на майже 300 млн доларів. Його планують виділити завтра.
Про це повідомляє AP News.
У п'ятницю Сполучені Штати оголосять про додаткову військову допомогу Україні на суму 275 мільйонів доларів.
Зазначається, що це буде четвертий транш військової допомоги Україні відтоді, як наприкінці минулого місяця Конгрес ухвалив законопроєкт про іноземну допомогу Україні.
При цьому видання пише, що ця допомога потрібна ЗСУ для стримування російського наступу в Харківській області.
Американські чиновники повідомили журналістам, що в пакет увійдуть високомобільні артилерійські ракетні системи HIMARS, а також артилерійські снаряди калібру 155 мм і 105 мм.
Раніше ми писали про те, що Естонія виділила понад 600 тисяч євро на гуманітарну допомогу Україні.
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