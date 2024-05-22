Естонія виділила понад 600 тисяч євро на гуманітарну допомогу Україні [ Редагувати ]
Міністерство закордонних справ Естонії виділило 656 тисяч євро на гуманітарну допомогу Україні. Кошти підуть на підтримку потреб освіти в прифронтових районах і тамтешніх дітей.
Про це повідомляє Postimees.
Частину коштів, а саме 352 тисяч євро, буде використано в рамках діяльності некомерційної організації Eesti Pagulasabi для багатоцільової фінансової допомоги в найуразливіших регіонах України, для поліпшення побуту людей в Україні та серед українських біженців у Грузії.
Крім цього, ще 303 тисячі євро буде виділено некомерційному об'єднанню Mondo, яке організовує літні табори післяшкільної освіти для школярів Запоріжжя і запропонує підтримку в галузі психічного здоров'я людям в Україні.
"Жителі України, включно з маленькими дітьми, платять високу і болючу ціну через російський терор. Щоденні атаки, зокрема в Харківській області останніми тижнями, призвели до загибелі мирних жителів, руйнування будівель і вимушеного покидання тисячами вразливих людей своїх будинків. Наш обов'язок - всіляко підтримувати їх", - заявив міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна.
За даними МЗС Естонії, близько 14,6 млн осіб в Україні потребуватимуть гуманітарної допомоги 2024 року, причому найгостріша потреба буде в прифронтових районах.
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