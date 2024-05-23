Документ видалено. Із сайту уряду росії зник проєкт постанови про односторонню зміну кордонів у Балтійському морі. Що це за документ і як на його публікацію відреагували країни ЄС та НАТО? Подробиці далі в сюжеті.

Що це було? Високопосадовці країн-членів ЄС та НАТО, військові експерти та журналісти - усі обговорюють загадковий документ. У вівторок він з'явився на урядовому російському сайті. А у середу раптово зник. Йдеться про проєкт постанови уряду рф, який підготувало міністерство оборони. Воно запропонувало змінити кордони з Литвою та Фінляндією в Балтійському морі. В односторонньому порядку. І оголосити внутрішніми морськими водами росії частину акваторії на сході Фінської затоки, а також поблизу Балтійська і Зеленоградська у Калінінградській області. Ось уривок з документа, який встигли процитували ЗМІ до того, як він зник із сайту.

Прямі вихідні лінії у Фінській затоці не мають продовження та не замикаються на території російської федерації, що не дозволяє визначити зовнішній кордон внутрішніх морських вод. Унаслідок змін буде встановлено відсутню раніше систему прямих вихідних ліній на південній частині російських островів у східній частині Фінської затоки, а також у районі м. Балтійськ і м. Зеленоградськ, що дає змогу використовувати відповідну акваторію як внутрішні морські води російської федерації; зміниться проходження Державного кордону російської федерації на морі у зв'язку зі зміною положення зовнішнього кордону територіального моря.

Кордони в Балтійському морі визначили ще 40 років тому. Географічні координати зафіксували у постанові Ради Міністрів СРСР. Утім, авторів проєкту це не зупинило. Постанову вони запропонували визнати частково нечинною. Бо, увага, тоді кордони креслили на базі неточних навігаційних карт.

Точки було зафіксовано за морськими навігаційними картами дрібного масштабу, які, зі свого боку, ґрунтуються на роботах середини XX століття, а це не дає змоги визначити зовнішню межу внутрішніх морських вод.

Документ висів на сайті менше ніж добу. Тепер на його місці повідомлення - "Здається, щось пішло не так. Проєкт видалено". Утім, уважно прочитати його встигли у Фінляндії, Литві та інших країнах, які мають вихід до Балтійського моря. Реакція була миттєвою - це чергова провокація з боку росії і тривожний дзвіночок для НАТО.

Габріелюс Ландсбергіс, міністр закордонних справ Литви:

Триває ще одна російська гібридна операція. Цього разу вони намагаються поширити страх, невпевненість і сумніви щодо своїх намірів у Балтійському морі. Це очевидна ескалація проти НАТО та ЄС і на неї необхідно дати тверду відповідь.

Еліна Валтонен, міністр закордонних справ Фінляндії:

Конвенція ООН з морського права містить положення про визначення морських зон прибережних держав, зокрема їх перегляд. Ми сподіваємося, що росія, як учасниця конвенції, діятиме відповідно. Слід пам'ятати, що створення плутанини та непорозуміння - це також елемент гібридного впливу. Фінляндія не розгубилася.

Прокоментували ідею про перегляд кордонів і в кремлі. Мовляв, подробиць постанови не знають. Але це точно - не політика.

Дмитро Пєсков, речник путіна:

Нічого політичного тут немає, хоч і політична ситуація відтоді серйозно змінилася. Ви бачите наскільки ескалує напруга, який рівень конфронтації. Особливо в Балтійському регіоні. Звісно, це вимагає від наших відомств певних кроків для забезпечення нашої безпеки.

Що мав на увазі пєсков? Чому цей проєкт з'явився саме зараз? А потім так раптово зник? Версій безліч - від "хотіли подражнити" до "перевіряли реакцію ЄС та НАТО". У будь-якому разі, експерти з безпеки впевнені: це точно не остання спроба з боку росії дестабілізувати ситуацію у Балтійському морі.