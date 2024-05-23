В Україні з 1 липня ціни на пальне можуть стрибнути вгору. Це станеться, якщо Верховна Рада України підтримає урядовий законопроєкт про збільшення акцизів на нафтопродукти. Кабмін пропонує поетапне підвищення. Податок можуть збільшити вдвічі, а то й більше, протягом 5 років. Чому уряд іде на такі кроки та як це позначиться на цінах на українських АЗС. Про все розкаже Олена Логінова.

Олена Логінова, кореспондентка:

В Україні може знову подорожчати пальне. В уряді пропонують підвищити акцизи. Чого нам очікувати від цін на пальне поговоримо з експертом паливного ринку Сергієм Куюном. Сергію, розпочнімо з того, які зараз ціни і чи підвищилися вони за останній час.

Сергій Куюн, експерт паливного ринку:

Ні, насправді у нас ціни зараз знижуються, за травень у нас пальне здешевшало на дві гривні. Очікуємо, що ще будуть рухи десь на 2-3 грн найближчим часом. Бензин, на жаль, поки що дорогий, оскільки нема таких змін у світі на нього, як є на дизпальне. Трошки тішать споживачів і ціни на скраплений газ.

Але така позитивна тенденція вже незабаром може змінитися. Уряд збирається підвищити ставки акцизу на пальне і проєкт закону з відповідними змінами до Податкового кодексу направлено на розгляд парламенту. Якщо документ ухвалять, акциз зросте вже з 1-го липня. Чому уряд іде на такі кроки саме зараз, коли ціни на пальне і так б'ють рекорди?

Олена Логінова, кореспондентка:

Я зараз акцизи діють на пальне і що пропонує уряд, наскільки збираються підвищити?

Сергій Куюн, експерт паливного ринку:

Насправді акцизи на пальне в Україні дуже низькі. На дизпальне вони нижчі в три-чотири рази, ніж в Європі, на бензин нижчі у 2-3, ніж в Європі. На скраплений газ взагалі можна сказати, що акцизу майже немає. Тобто він майже мізерний. Мені подобається цей законопроєкт тим, що він робить всіх рівними. Тобто, якщо зараз акциз на бензин чомусь в чотири рази вищий, ніж на скраплений газ, і у два рази вище, ніж на дизель, то зараз ця нова шкала передбачає, що кожний кілометр, який подоланий легковою машиною, кожен кілометр шляху, з нього кожен сплатить однакові податки. І це, я вважаю, сьогодні справедливість.

Згідно з урядовим планом акцизний податок на пальне будуть підвищувати суттєво, але поетапно, протягом п'яти років. Таким чином ставка акцизу на бензин має зрости майже вдвічі з двохсот тринадцяти до трьохсот п'ятдесяти дев'яти євро за тисячу літрів, на дизпаливо - у два з половиною рази - зі ста тридцяти дев'яти до трьохсот тридцяти євро. Натомість найбільш помітне зростання очікує на найдешевше пальне - автогаз. Акциз на нього пропонують підвищити з п'ятдесяти двох до двохсот сімдесяти семи євро за тисячу літрів - тобто уп'ятеро!

Від ініціативи уряду водії не в захваті, кажуть, і так вартість пального б'є по кишені. Таксисти запевняють: підвищення цін, навіть і несуттєве, вони однозначно відчують на своїх доходах, а їхні пасажири - на оплаті проїзду.

Олександр, водій:

Того, кого я вожу, буду казати, що це коштує не 100, а 150 грн - це знову ж таки на людях відображається.

Микола, водій:

Процентов на 15-20% заробіток знизиться, будем старатися більше робити поїздок, щоб трохи вийти на це рівень.

В Мінекономіки та Мінфіні своє рішення про збільшення акцизних ставок поки що не коментують, натомість експерти пояснюють, такі "непопулярні" кроки з боку уряду забезпечать додаткові надходження у держбюджет країни.

Сергій Куюн, експерт паливного ринку:

Головне, по наших розрахунках, до кінця року бюджет отримає додатково 37 млрд грн акцизів і ПДВ на акциз. Це дуже суттєвий внесок у нашу обороноздатність, оскільки виключно державний бюджет фінансує нашу армію.

Олена Логінова, кореспондентка:

Якщо таки відбудеться підвищення акцизу на скільки може зрости ціна бензину 95-го, дизельного пального і скрапленого газу, саме ціна в роздрібній торгівлі на АЗС?

Сергій Куюн, експерт паливного ринку:

Усе буде залежати від того, яка буде світова кон'юнктура на ринку нафти на момент введення. Якби це було сьогодні, бензин, дизель не відчули б взагалі, скраплений газ було б на пару-трійку гривень. На 1 липня, якщо проголосують, може, ціна далі на нафту буде знижуватися. Пройдемо тоді непомітно, буде стабільною, може, додати півтори-дві гривні на бензин, дизель, скраплений газ трохи більше.

Олена Логінова, кореспондентка:

Тобто такого шокового підвищення не треба чекати?

Сергій Куюн, експерт паливного ринку:

Абсолютно не треба. У будь-якому разі те, що сьогодні пишуть на Telegram-каналах 75, 80 гривень за літр. Навіть якщо уявити, що зараз цей весь акциз введуть, там все одно так не виходить.

Втім, перевізники занепокоєні ще й іншим фактором. Підвищення акцизу може потягнути за собою зростання цін на товари та послуги.

Андрій, водій:

Я вожу ковбасу з Рівного, і відповідно збільшиться ціна на пальне, і відповідно збільшиться ціна на ковбасу.

Ілля Несходовський, економічний експерт:

Воно, звичайно, не значною мірою, але призведе до зростання цін, до зростання вартості перевезень. В цьому контексті це призведе до певного зростання цін - близько 7%.

Поки що Верховна Рада не взялася за розгляд "акцизного" законопроєкту. Але якщо його ухвалять - ставки зміняться з 1-го липня.