"Ролан Гаррос-2024": Стародубцева поповнила перелік українок в основній сітці [ Редагувати ]
Українська тенісистка Юлія Стародубцева переграла канадійку Маріну Стакушіч і вперше в кар'єрі пробилася в перший основний раунд Відкритого чемпіонату Франції.
Roland Garros, кваліфікація, фінал, жінки
Стакушіч – Стародубцева – 0:2 (3:6, 2:6)
Українка потужно стартувала, впевнено повівши з двома брейками (3:0). Після того, як канадська тенісистка розмочила рахунок, Стародубцева взяла ще два гейми поспіль і впритул підійшла до закриття сету. Щоправда, Стакушіч ще трохи поопиралася.
Конкурентнішою виявилася друга партія. Принаймні так було до середини сету. Суперниці на цьому відрізку зосередилися на власних подачах. У шостому ж геймі Стародубцева перехопила ініціативу та оформила брейк.
Канадійка намагалася переламати перебіг подій. У восьмому геймі Стакушіч вела 40:15, але розгубила перевагу. Натомість українка з другої спроби скористалася нагодою оформити ще один брейк і завершити матч перемогою за 86 хвилин.
Стародубцева вперше виступатиме в основній сітці French Open. Раніше цьогоріч вона дебютувала на рівні "Гренд Слемів" у Мельбурні. На Відкритому чемпіонаті Австралії українська тенісистка вилетіла в 1/64 фіналу.
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