На дні Південно-Китайського моря знайшли легендарний американський підводний човен часів Другої світової війни - USS Harder. Про це повідомляє Business Insider із посиланням на археологічний відділ Управління військово-морської історії та спадщини США (NHHC).

Судно знайшли біля берегів японського острова Окінава на глибині 3750 футів (1140 м). У підводного човна практично немає пошкоджень, за винятком бойової рубки. Пошуками займався проект Lost 52, який розшукує 52 американські субмарини, що затонули під час Другої світової війни.

USS Harder (SS-257) - дизель-електричний підводний човен класу Gato. Заступив на бойове чергування у 1943 році на військово-морській базі США у Перл-Харборі. Підводний човен здійснив шість бойових походів. Під час одного з них він, зокрема, потопив три японські есмінці.

Субмарину потопила Японія біля берегів Філіппін у 1944 році. Загинули 80 моряків, які перебували на борту.

USS Harder