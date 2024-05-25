Обстріл "Епіцентра" в Харкові: кількість жертв та постраждалих зросла [ Редагувати ]
У суботу, 25 травня, окупанти здійснили черговий терористичний удар націлений на цивільне населення України. Під удар потрапив гіпермаркер "Епіцентр" в Харкові.
Про це заявили в Харківській обласній прокуратурі.
За даними прокуратури, станом на 20:45 стало відомо, що кількість загиблих зросла до трьох. До того ж відомо про 38 людей, що отримали поранення.
Пізніше мер міста Ігор Терехов повідомив, що кількість поранених в "Епіцентрі" зросла до сорока. До того ж зросла і кількість жертв, наразі відомо про чотирьох загиблих.
Згодом під час телемарафону глава Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що 16 людей станом на зараз вважаються зниклими безвісти.
Він також зауважив, що в приміщенні "Епіцентру" могли перебувати понад 20 людей.
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