У Києві спалахнула Покровська церква на Подолі (відео) [ Редагувати ]
У суботу ввечері, 25 травня, в Києві сталася пожежа у старовинній Церкві Покрови Богородиці на Подолі.
Про це повідомляють Телеграм-канали.
Зазначається, що вогонь сягає понад 5 метрів у висоту. Причина загоряння поки невідома.
Раніше ми писали про те, як у Київській області через пожежу в будинку загинули три людини, серед жертв є дитина.
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