Обстріл "Епіцентру" в Харкові: знайдено тіло п'ятої жертви [ Редагувати ]
У суботу ввечері, 25 травня, рятувальники знайшли тіло загиблої людини в зруйнованому російським ударом гіпермаркеті "Епіцентр" в Харкові. Про це свідчить публікація мера Харкова Ігоря Терехова в Telegram-каналі.
Загальна кількість жертв зросла вже до п'яти.
Рятівники знайшли іще одне тіло загиблого в "Епіцентрі".
До цього було відомо про чотирьох загиблих та 40 постраждалих. Ще щонайменше 16 людей вважаються зниклими безвісти, серед них співробітники гіпермаркету.
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