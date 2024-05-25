У суботу ввечері, 25 травня, рятувальники знайшли тіло загиблої людини в зруйнованому російським ударом гіпермаркеті "Епіцентр" в Харкові. Про це свідчить публікація мера Харкова Ігоря Терехова в Telegram-каналі.

Загальна кількість жертв зросла вже до п'яти.

Рятівники знайшли іще одне тіло загиблого в "Епіцентрі".

До цього було відомо про чотирьох загиблих та 40 постраждалих. Ще щонайменше 16 людей вважаються зниклими безвісти, серед них співробітники гіпермаркету.

Раніше з'явилося відео моменту влучання та наслідків.