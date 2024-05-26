Стати до лав ЗСУ захотіли 4300 в'язнів, майже 350 уже звільнили - Малюська [ Редагувати ]
4300 в'язнів уже подали заяви на умовно дострокове звільнення для мобілізації до лав Збройних Сил України. 350 з них уже на волі. Про це міністр юстиції Денис Малюська розповів виданню The New York Times.
Суди мають схвалити кожну заявку окремо, більшість з них уже перебувають на розгляді. За словами Малюськи, що загальний потенціал мобілізації та тюрмах і колоніях - до 20 000 осіб.
Дефіцит солдатів і труднощі з призовом простих громадян - ось головні причини ухвалення цього закону.
Як відбувається мобілізація ув'язнених
- Для початку ув'язнений має подати відповідну заяву на проходження військової служби до установи, де відбуває покарання;
- Після цього пройти медогляд у в’язниці і лише після цього його дані потрапляють до ТЦК, де військова частина розглядає можливість мобілізації;
- Після рішення ТЦК відбувається перевірка у військово-лікарської комісії, і лише за умови, якщо фізіологічно-психічний стан ув’язненого відповідає вимогам, його заява разом з пакетом документів надходить до суду, який приймає рішення: задовільне, або ні.
- Якщо рішення суду позитивне, Нацгвардія доставляє засудженого до ТЦК, де формують відповідні спеціалізовані підрозділи військових частин.
Адміністративний нагляд за такими звільненими здійснюватиме командир військової частини, куди вони потрапляють. А ще ці люди будуть брати на окремий облік у військовій частині.
Мобілізації не підлягають засуджені за злочини
- проти основ національної безпеки України;
- умисне вбивство двох або більше осіб, або поєднане із зґвалтуванням;
- сексуальне насильство;
- судимість за скоєння кримінальних правопорушень, передбачених статтями 152-1561, 258-2586, частиною четвертою статті 2861 Кримінального кодексу України, якщо такі судимості не погашені або не зняті в установленому законом порядку.
Нагадаємо, в Україні зупинили розгляд 11 тисяч кримінальних справ через мобілізацію обвинувачених.
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