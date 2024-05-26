4300 в'язнів уже подали заяви на умовно дострокове звільнення для мобілізації до лав Збройних Сил України. 350 з них уже на волі. Про це міністр юстиції Денис Малюська розповів виданню The New York Times.

Суди мають схвалити кожну заявку окремо, більшість з них уже перебувають на розгляді. За словами Малюськи, що загальний потенціал мобілізації та тюрмах і колоніях - до 20 000 осіб.

Дефіцит солдатів і труднощі з призовом простих громадян - ось головні причини ухвалення цього закону.

Як відбувається мобілізація ув'язнених

Для початку ув'язнений має подати відповідну заяву на проходження військової служби до установи, де відбуває покарання;

Після цього пройти медогляд у в’язниці і лише після цього його дані потрапляють до ТЦК, де військова частина розглядає можливість мобілізації;

Після рішення ТЦК відбувається перевірка у військово-лікарської комісії, і лише за умови, якщо фізіологічно-психічний стан ув’язненого відповідає вимогам, його заява разом з пакетом документів надходить до суду, який приймає рішення: задовільне, або ні.

Якщо рішення суду позитивне, Нацгвардія доставляє засудженого до ТЦК, де формують відповідні спеціалізовані підрозділи військових частин.

Адміністративний нагляд за такими звільненими здійснюватиме командир військової частини, куди вони потрапляють. А ще ці люди будуть брати на окремий облік у військовій частині.

Мобілізації не підлягають засуджені за злочини

проти основ національної безпеки України;

умисне вбивство двох або більше осіб, або поєднане із зґвалтуванням;

сексуальне насильство;

судимість за скоєння кримінальних правопорушень, передбачених статтями 152-1561, 258-2586, частиною четвертою статті 2861 Кримінального кодексу України, якщо такі судимості не погашені або не зняті в установленому законом порядку.

Читайте також Зеленський підписав закон про штрафи для ухилянтів

Нагадаємо, в Україні зупинили розгляд 11 тисяч кримінальних справ через мобілізацію обвинувачених.