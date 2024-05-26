Україна здобула першу медаль Євро-2024 з художньої гімнастики. На своїй дебютній першості континенту, що проходить у Будапешті, 16-річна українська гімнастка Таїсія Онофрійчук посіла третє місце у фіналі з обручем.

За свій виступ наша грація отримала від суддів 34,900 бала. Компанію на п'єдесталі їй склали гімнастки з Болгарії Боряна Калейн (35,250) та Стіліана Ніколова (34,950).

26 травня Таїсія Онофрійчук святкує своє 16-річчя. Найкращий подарунок українка зробила собі власноруч.

Це вже сьома медаль, яку вихованка Школи Дерюгіних здобула у 2024 році на рівні дорослих Кубків світу, Гран-прі та чемпіонату Європи.

У фіналі з м'ячем Таїсія Онофрійчук посіла 8-е місце, у фіналі зі стрічкою - 6-е.

Україна другий рік поспіль здобуває медаль на чемпіонаті Європи з художньої гімнастики у вправах з обручем. У 2023 році Вікторія Онопрієнко, стала чемпіонкою у вправі з цим предметом.