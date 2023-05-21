Вікторія Онопрієнко взяла "золото" на чемпіонаті Європи з художньої гімнастики (відео) [ Редагувати ]
Україна взяла перше "золото" на чемпіонаті Європи з художньої гімнастики у Баку (Азербайджан).
Вікторія Онопрієнко виграла фінал у вправі з обручем з результатом 33.250 бала. "Срібло" у Аді Асі Кац з Ізраїлю (32.600), "бронзу" взяла болгарка Боряна Калейн (32.250).
19-річна київська гімнастка здобула першу в своїй кар'єрі золоту медаль на континентальній першості. А попереднє європейське "золото" у вправах з обручем здобула для України 20 років тому Ганна Безсонова.
У фіналі з м‘ячем та у фіналі з булавами Онопрієнко посіла 4-ту сходинку, фінал зі стрічкою завершився для українки 6-м місцем.
"Золото" Онопрієнко - перша медаль України в одиночних фіналах за останні чотири роки. Востаннє це вдавалося Владі Нікольченко у 2019 році у вправах з булавами. Також це перше "золото" України за 18 років в одиночних фіналах. У 2005-му чемпіонкою Європи стала Наталя Годунко (вправи зі стрічкою).
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