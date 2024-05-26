росіяни вбили ще трьох і поранили двох жителів Донеччини [ Редагувати ]
Внаслідок обстрілів рф Донеччини в неділю, 26 травня, загинули троє людей, також поранено двох мирних жителів.
Про це повідомила Донецька обласна прокуратура.
26 травня 2024 року окупанти обстріляли м. Сіверськ. Внаслідок атаки на подвір’ї будинку загинула 86-річна жінка. Крім того, під приціл російської армії вкотре потрапило м. Часів Яр.
Від отриманих травм, несумісних з життям, загинув 42-річний чоловік, який перебував на вулиці. Також поранено 54-річну місцеву жительку, яка отримала поранення спини. Їй надано медичну допомогу. Попередньо, вказані населені пункти ворог обстріляв з артилерії.
Також війська держави-агресора завдали удару по м. Красногорівка. Внаслідок обстрілу загинув 46-річний чоловік, а 66-річного чоловіка було поранено. Тип зброї, яку окупанти використали проти мирного населення, встановлюється.
Нагадаємо, Швеція не заперечує проти використання Україною шведської зброї для ударів по російських цілях.
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