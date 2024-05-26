Швеція не проти ударів України по території росії шведською зброєю [ Редагувати ]
Швеція не заперечує проти використання Україною шведської зброї для ударів по російських цілях.
Про це повідомляє шведське видання Hallandsposten.
Під час дискусій у НАТО щодо дозволу Україні використовувати західну зброю для атак на росію, журналіст Hallandsposten запитав міністра оборони Швеції Пола Йонсона про позицію Швеції з цього питання.
Україна зазнає неспровокованої та незаконної агресії з боку росії. Згідно з міжнародним правом, Україна має право захищати себе за допомогою військових дій, спрямованих на територію противника, якщо військові дії відповідають законам війни. Швеція підтримує міжнародне право і право України на самозахист, - відповів шведський міністр.
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