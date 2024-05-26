Швеція не заперечує проти використання Україною шведської зброї для ударів по російських цілях.

Про це повідомляє шведське видання Hallandsposten.

Під час дискусій у НАТО щодо дозволу Україні використовувати західну зброю для атак на росію, журналіст Hallandsposten запитав міністра оборони Швеції Пола Йонсона про позицію Швеції з цього питання.

Україна зазнає неспровокованої та незаконної агресії з боку росії. Згідно з міжнародним правом, Україна має право захищати себе за допомогою військових дій, спрямованих на територію противника, якщо військові дії відповідають законам війни. Швеція підтримує міжнародне право і право України на самозахист, - відповів шведський міністр.

Російський військово-промисловий комплекс виробляє артилерійські снаряди втричі швидше, ніж США та країни Євросоюзу. Такі підрахунки представила консалтингова компанія Bain & Company.