З 27 по 28 травня Україну може накрити пил з пустельних районів Середньої Азії. Можливе помутніння неба й не тільки.

Про це повідомляє Meteoprog.

Синоптик попереджає, що пил може призвести:

помутніння неба;

незначного погіршення дальності видимості;

слабковиражених "брудних" дощів.

"У зв'язку зі значним дефіцитом опадів у більшості областей країни збережеться надзвичайний рівень пожежної небезпеки (V клас)", - зазначає синоптик.