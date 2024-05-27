Україну знову може накрити пустельний пил - синоптик [ Редагувати ]
З 27 по 28 травня Україну може накрити пил з пустельних районів Середньої Азії. Можливе помутніння неба й не тільки.
Про це повідомляє Meteoprog.
Синоптик попереджає, що пил може призвести:
- помутніння неба;
- незначного погіршення дальності видимості;
- слабковиражених "брудних" дощів.
"У зв'язку зі значним дефіцитом опадів у більшості областей країни збережеться надзвичайний рівень пожежної небезпеки (V клас)", - зазначає синоптик.
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