Деякі країни НАТО готові розширити підтримку Україні та почати діяти безпосередньо на її території.

Про це повідомляє Bild.

За даними джерел видання, розширення допомоги підтримують:

Естонія

Велика Британія

Польща

Канада

Литва

Франція

Проти виступають Сполучені Штати Америки (США) й Німеччина. Остаточних рішень ще немає, але питання розглядається в кількох напрямках:

Навчання. Пропонується проводити навчання Сил оборони інструкторами НАТО безпосередньо на території України. Як зазначив колишній голова оперативного штабу Міністерства оборони Німеччини Ніко Ланге, розумніше та економічніше надіслати інструкторів на захід України, ніж змушувати сотні тисяч українців подорожувати Європою.

Логістика. Деякі країни НАТО, зокрема Велика Британія, Канада й Естонія, розглядають можливість постачання озброєння ближче до фронту, а не тільки до кордонів України. Розробляється концепція "передової логістики".

Протиповітряна оборона (ППО). Порушується питання посилення захисту західної України зенітними комплексами НАТО. Ініціатором виступає Польща. Остаточного рішення поки немає.