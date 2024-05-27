"Епіцентр" простягне руку допомоги родинам всіх загиблих і постраждалих від жахливої трагедії у Харкові. Про це повідомила PR-директор компанії "Епіцентр" Юлія Чудновець.

Сім'ї тих, хто загинув під час ворожого удару, отримають по 1 млн грн.

Родинам, де залишаються неповнолітні діти, "Епіцентр" виплачуватиме допомогу на кожну дитину в розмірі 10 тис. грн на місяць до досягнення 18 років.

Компанія також візьме на себе витрати, пов’язані з лікуванням постраждалих. Біля знищеного торгового центру буде встановлено меморіал для вшанування пам’яті загиблих.

Нагадаємо, що у Харкові за ДНК опізнали тіло 17-річного хлопця, який загинув в "Епіцентрі".