Удар по Харкову: "Епіцентр" допоможе родинам всіх загиблих і постраждалих [ Редагувати ]
"Епіцентр" простягне руку допомоги родинам всіх загиблих і постраждалих від жахливої трагедії у Харкові. Про це повідомила PR-директор компанії "Епіцентр" Юлія Чудновець.
Сім'ї тих, хто загинув під час ворожого удару, отримають по 1 млн грн.
Родинам, де залишаються неповнолітні діти, "Епіцентр" виплачуватиме допомогу на кожну дитину в розмірі 10 тис. грн на місяць до досягнення 18 років.
Компанія також візьме на себе витрати, пов’язані з лікуванням постраждалих. Біля знищеного торгового центру буде встановлено меморіал для вшанування пам’яті загиблих.
Нагадаємо, що у Харкові за ДНК опізнали тіло 17-річного хлопця, який загинув в "Епіцентрі".
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