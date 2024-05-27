У Харкові за ДНК опізнали тіло 17-річного хлопця, який загинув в "Епіцентрі" [ Редагувати ]
У Харкові вранці 27 травня за допомогою ДНК-аналізу опізнали тіло 17-річного хлопця, який знаходився в гіпермаркеті "Епіцентр" під час удару. Загальна кількість жертв наразі становить 16 осіб.
Про це повідомив начальник слідчого управління ГУНП в Харківській області Сергій Болвінов у Facebook.
Тіло людини, яке знайшли зранку, належить 17-річному Кирилу. Хлопець жив у Харкові і того дня, як і десятки інших містян, прийшов до гіпермаркету. Його впізнали за ДНК, зразки надала мама загиблого, – зазначив Болвінов.
Правоохоронець також повідомив, що на згарищі виявили рештки ще однієї жертви. Залишки робочого одягу свідчать, що це один із працівників гіпермаркету. Ідентифікація триває. Кількість жертв наразі складає 16 осіб.
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