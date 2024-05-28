Відчути запах пороху, поділитися досвідом та психологічно розвантажитися. На Дніпропетровщині реалізують обласний проєкт "ТитаниUA". В рамках програми, проводять змагання зі стрільби серед бійців та ветеранів. Це один з методів повернути учасників бойових дій до цивільного життя і, головне, зібрати ветеранів разом. Більше знає Олена Мендалюк.

Прицільна система складається з тедика та мушки. Наше завдання - розмістити мушку в такій конфігурації.

Перед стрільбами ветерани слухають інструктаж. Хоча більшість з вогнепальною зброєю на "ти".

Олександр Мовчан - ветеран російсько-української війни:

Наша структура працювала по всіх напрямках, робили там, де ще не працює ЗСУ.

Боєць за позивним "Фокс" був снайпером у силах спеціальних операцій. Поблизу Ірпеня потрапив під ворожий вогонь. Лікарня, ампутація. Сьогодні він на візку, але зі зброєю в руках проводить інструктаж для новобранців.

Олександр Мовчан - ветеран російсько-української війни:

Ностальгія того, що було раніше. - Сумуєте? - Дуже хотілося б повернутися на той час, який був тоді, і виконувати ті задачі, що виконував раніше.

Перед ветеранами стоїть завдання - влучити в ціль із двох дистанцій: пістолет - 15 метрів, автомат - 25. Інструктори допомагають.

Пістолет вирівняв і плавно потягнув. А ти робиш ось: тягнув-тягнув і потім напружуєш кисть. Бачиш, у мене напружилася кисть, ось у тебе все й пішло вниз.

Хто вже відстрілявся, знайомиться з новими розробками криворізьких майстрів - ось багатоцільова роботизована платформа.

Евакуація поранених - першочергове завдання наземного дрона. Керувати ним можна дистанційно. А це бойовий модуль.

Андрій Горілий - директор підприємства з виробництва роботизованих систем:

Кулемет під "Браунінг". Це все дистанційно ведеться - спостереження й ураження. Оператор знаходиться на відстані. Він обладнаний відстанемір, камерами, обладнаний мікрофонами, щоб вести звукове спостереження.

Директор виробництва розповідає: запит від бійців на такі наземні дрони просто шалений.

Андрій Горілий - директор підприємства з виробництва роботизованих систем:

Ми проходимо заводські випробування. Далі буде на полігоні випробування, і все будемо кодифіковане і поставлене на озброєння. Десь місяць-півтора максимум.

Євген Ситниченко - голова Криворізької районної військової адміністрації:

Це наші хлопці, наші криворіжці, вони виготовляють і ФПВ-дрони, і багато димових шашок, запалювальні суміші роблять, а сьогодні ми показали, що наші хлопці роблять наземні дрони, які дуже потрібні зараз на передовій і бережуть наших хлопців. Він працює дистанційно, виїжджає на 5 кілометрів від лінії, від окопу.

Олег каже: що таке чекати на евакуацію, знає на собі.

Олег - ветеран російсько-української війни:

10 листопада 2022 року при наступі на Херсонському наступі підірвався на гранаті рашистській, отримав складне поранення. Зараз це більше потрібно ніж у 22, 23 році. Зараз щільність обстрілів набагато більше, іноді хлопці, щоб їх евакуювали проходять по 5-6 кілометрів до першого еваку.

Серед присутніх - багато тих, хто почав службу ще за часів АТО. Зізнаються: тут не так, щоб постріляти, а щоб зустрітися з побратимами.

Краще зустрічатися з такими ж як я контуженими.

З жартами, спогадами та іграми. Такі зустрічі - в рамках обласного проєкту "ТитаниUA" - мають неабиякий ефект для покращення психологічного стану ветеранів, - каже Дмитро. Чоловік воював у складі 93-ї бригади. На Донецькому напрямку його тяжко поранило, медикам довелося ампутували ногу.

Сергій - військовослужбовець:

З лікарні на 30 днів була відпустка. Я сидів вдома, мені було важко вийти навіть в парк, дивитися на це спокійне життя. І я приєднався до ветеранів, і вони мене витягли, можна так сказати, психологічно.

Юрій Сіновський, радник голови Криворізької РВА з питань ветеранів: