Нові санкції проти росії. Втім, не через удари по українській енергетиці, чи ракетний терор мирного населення. А через Навального. Євросоюз ухвалив пакет обмежень проти агресора через порушення прав людини. Перелік рестрикцій створили після смерті російського опозиціонера Олексія Навального у в'язниці. Санкційне рішення напередодні підтримала Рада з закордонних справ ЄС.

Проти кого ввели обмеження і які теми обговорювали міністри? Тему продовжить Ірина Іванова.

У новому санкційному списку 33 прізвища та два субʼєкти причетні до засудження та утримання Олексія Навального в тюрмі. Активи фігурантів заморожені, їм заборонено вʼїзд у ЄС. Це окремий санкційний пакет від Євросоюзу, який не входить у перелік економічних та фінансових заходів, повʼязаних з повномасштабним вторгненням росії в Україну, але спрямований проти агресора. Його затвердили міністри закордонних справ країн ЄС.

Ще одна порція санкцій Євросоюзу на адресу кума путіна Віктора Медведчука. Він, а ще бізнесмен Артем Марчевський та організація "Голос Європи" опинились у чорному списку. Все через спроби вплинути на деяких депутатів Європарламенту. Щоб ті просували проросійську риторику та ширили дезінформацію. У кількох європейських країнах тривають кримінальні розслідування цієї справи.

Пропаганда неодноразово і послідовно націлювалася на європейські політичні партії, особливо під час виборчих періодів, а також на громадянське суспільство, шукачів притулку, російські етнічні меншини, гендерні меншини та функціонування демократичних інститутів в ЄС та його державах-членах.

На засіданні Ради був і очільник українського МЗС Дмитро Кулеба. В режимі онлайн партнери обговорили подальші потреби України, ситуацію в енергетичній інфраструктурі, захист неба від російських ракет, зняття обмежень на удари ЗСУ по території росії та майбутній мирний саміт у Швейцарії.

Жозеп Боррель, верховний представник ЄС з питань зовнішньої політики та політики безпеки:

Путін говорить про мирні переговори. Але його армія вкотре обстрілює Харків, бʼє по заселених житлових будинках, і намагається підірвати прийдешній мирний саміт у Швейцарії. Ми повністю підтримуємо цю зустріч, яку Швейцарія організовує на прохання України, і яка повинна сподвигнути подальший процес пошуку миру. Ми працюємо над тим, щоб у саміті взяли участь якнайбільше країн.

Більше про військову допомогу Україні говоритимуть сьогодні на зустрічі Ради з закордонних справ за участю міністрів оборони. До розмови онлайн приєднається й український міністр оборони Рустем Умєров. Особисто прибуде генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг. В програмі - закликати союзників переглянути обмеження на удари України по російській території з допомогою західної зброї.

Єнс Столтенберг, генеральний секретар НАТО:

Якщо Україна не може атакувати військові цілі на території росії, то це зв'язує українцям одну руку за спиною, і ускладнює їм ведення оборони, бо їх атакують з території росії. Зрозуміло, що Україна має право захищатися. Самооборона закріплена в статуті ООН та в міжнародному праві. І вона поширюється також на право атакувати законні військові цілі всередині росії. Також я вважаю, що коли ми поставляємо зброю в Україну, то вона фактично вже не наша. Це українська зброя.

Однією з тем сьогоднішнього засідання буде й подальша військова допомога Україні. За даними видання "Політіко", Євросоюз планував цього тижня передати черговий транш на понад шість мільярдів євро з Європейського фонду миру. Але є одне але. І це Угорщина. Країна знову виступає проти й затримує виплату.

Ґабріелюс Ландсберґіс, міністр закордонних справ Литви:

Ми повинні бути свідомими того, яка позиція в Угорщини була і є зараз. Ми зʼясували, що Угорщина блокувала приблизно 41 відсоток резолюцій щодо України. Європейський фонд миру - заблокований. Початок переговорів - блокувала.??? Я можу продовжувати список. В основному, майже всі наші обговорення і необхідні рішення та рішення ЄС блокує тільки одна країна. Ми повинні почати говорити про це. Я знаю, що в деяких випадках це може здатися недипломатичною справою, тому що ми добрі й ввічливі люди, але я вважаю, це зайшло надто далеко.

За даними "Політіко", через Угорщину може бути затримка і військової допомоги з процентів, які генерують заморожені російські активи. Перший транш Україна повинна отримати в липні.