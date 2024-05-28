В Україні зросли тарифи на воду для непобутових споживачів [ Редагувати ]
Національна комісія, що здійснює регулювання у сферах енергетики й комунальних послуг (НКРЕКП), підвищила тарифи на воду для непобутових споживачів. Відповідне рішення регулятор ухвалив на засіданні 28 травня.
Тарифи на централізоване водопостачання та централізоване водовідведення для населення залишаються без змін.
Підвищення тарифів для промисловості й бюджетних організацій буде суттєвим. Так у Києві тариф на водопостачання збільшується приблизно на 50%, на водовідведення - майже на 60%, у Львові - на 39% і 43% відповідно.
Найвищі тарифи на водопостачання для непобутових споживачів встановлені для ПрАТ "Енергоресурси" - 53,39 грн за 1 кубометр. Найвищий тариф на водовідведення - для КП "Облводоканал" Запорізької облради (42,37 грн за 1 кубометр).
У Харкові через складні обставини, пов'язані з активними бойовими діями та постійними обстрілами, тарифи не підвищують.
Рішення про підвищення тарифів набирає чинності з 1 червня 2024 року.
Нагадаємо, з 1 червня на 20% зростуть тарифи на електроенергію для бізнесу.
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