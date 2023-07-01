Президент Володимир Зеленський вважає, що рішення НКРЕКП щодо підвищення тарифів на водопостачання є ганебним та не професійним. Про це стало відомо під час звернення президента.

Сьогодні з’явилося повідомлення від Нацкомісії щодо енергетики та комунальних послуг про підвищення тарифів на воду. М’яко кажучи, ганебне рішення. Непрофесійне. Не погоджене з урядом. Ми не можемо і не будемо сприймати спокійно такі рішення.

За його словами, він вже доручив уряду представити варіанти рішення даного питання.