Путін лякає Захід глобальною війною за дозвіл Україні бити по рф [ Редагувати ]
Російський диктатор володимир путін попередив, що країни-члени НАТО в Європі "грають з вогнем", коли припускають імовірність України завдавати ударів із західної зброї по території рф.
Зазначається, що доки країни Заходу намагаються вирішити, що робити з просуванням російських військ в Україні, путін дедалі частіше говорить про ризик більш масштабного конфлікту.
"Постійна ескалація може призвести до серйозних наслідків. Якщо ці серйозні наслідки виникнуть в Європі, як поведуть себе Сполучені Штати, беручи до уваги наш паритет в галузі стратегічних озброєнь? Важко сказати - чи хочуть вони глобального конфлікту?", - сказав диктатор журналістам у Ташкенті.
За словами путіна удари по росії з використанням далекобійної західної зброї, втягне країни Заходу у війну. Він також додав, що ймовірна відправка військ Франції в Україну буде кроком до глобального конфлікту.
Говорячи про членів НАТО в Європі, путін сказав, що малі країни "повинні усвідомлювати, з чим вони грають", адже вони мають невелику територію і дуже щільне населення.
"Це фактор, який вони повинні мати на увазі, перш ніж говорити про нанесення удару вглиб російської території", - сказав путін.
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