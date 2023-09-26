У Кривому Розі пролунали вибухи [ Редагувати ]
У вівторок зранку, 26 вересня, у Кривому Розі пролунали вибухи під час повітряної тривоги через ракетну атаку окупантів. Про це повідомляється у Telegram Олександра Вілкула.
Кривий Ріг. Вибух. Нічого не знімаємо та не викладаємо в інтернет.
Як повідомляють місцеві Telegram-канали, після звуків вибуху в одному з районів міста видніється стовб диму. Інформації щодо постраждалих наразі немає.
Варто зауважити, що в ряді областей України оголошено сигнал повітряної тривоги через загрозу балістичної атаки.
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