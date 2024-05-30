На Буковині висадили 2,5 мільйони молодих дерев [ Редагувати ]
На Буковині заліснюють гірські схили. Цьогоріч в області висадили загалом майже 2 з половиною мільйони молодих дерев. У горах доглядати за саджанцями складно, та це не зупиняє лісівників. На місцях вирубок з'являються нові насадження. У цьому переконалася Ольга Лучек. Вона бачила, як народжуються ліси. Дивимося.
Транспортом не під'їхати і дорогу не скоротити. Щоби дістатися ділянки з молоденькими насадженнями, доводиться підійматися гірськими схилами на висоту понад тисячу метрів над рівнем моря.
Олександр Тесліцький, лісничий Чемернарського лісництва:
Рубка була здійснена у 2023 році. На початку 2024 року, це перша декада квітня, ми здійснили тут посадку, було висаджено за схемою 3 ялини, 2 ялиці і один бук.
На крутих схилах Чемернарського лісництва висадити дерева непросто.
Олександр Рибак, головний лісничий філії "Берегометське лісомисливське господарство":
У цьому році сприяла погода нам для посадки лісових культур для доповнення. Ми висадили близько триста тисяч штук саджанців, з них 11 з половиною гектарів лісові культури.
Догляд за саджанцями кропіткий: поливання, боротьба зі шкідниками та підживлення. Спершу лісівники перевіряють, як прижилися рослини. З молодими деревцями все гаразд, але вони потребують піклування.
Усе доводиться робити вручну - це особливість вирощування лісів на гірських схилах.
Юрій Бундюр, помічник лісничого Чемернарського лісництва:
Дуже складно, тому що тільки посадити матеріал, винести вгору на ділянку - це дуже складно, і також є багато кам'янистої місцевості, важко садити.
Мар'яна Зав'ялець, провідний інженер лісових культур:
Надзвичайно важко з рельєфністю, з складністю ґрунту. Площа, наприклад, створюється 40 на 40 см, далі розпушується ґрунт, саджається саджанець і далі проводиться вже відповідно технічне приймання і догляди за ними.
Заліснення - це ще й головний елемент у збереженні екологічної рівноваги. На схилах гір дерева затримують вологу, запобігають розливам річок, допомагають у збереженні ґрунту.
Олександр Тесліцький, лісничий Чемернарського лісництва:
Заплановано на 2024 рік тут 4 догляди, і так є свої етапи догляду, це на 2025 вже три догляди, на 2026 - два, і 2027 - це буде вже один догляд.
Ці саджанці вже трохи підросли. Та перш ніж вони стануть могутніми деревами - минуть роки.
Бачимо ялину, бук лісовий, ялицю. Зараз їм вже 2 місяці. Я думаю, мінімум через 60 років тут вже виросте могутній гарний ліс.
Цьогоріч у буковинських лісах загалом висадили майже 2 з половиною мільйони молодих дерев.
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