Тарифи на електроенергію: скільки українці платитимуть з 1 червня та чи діятиме "нічний тариф" [ Редагувати ]
Тарифи на електроенергію для населення подорожчають із 1 червня, повідомляють ЗМІ з посиланням на джерела. Тариф залежатиме від рівня споживання. При витраті до 100 кВт тариф планується залишити незмінним - 2,64 грн/кВт-година. Все, що вище, подорожчає на 80% - до 4,8 грн/кВт-година.
Сьогодні, 30 травня, питання тарифів на електроенергію урядом не розглядалося, скоріш за все його розглянуть у п'ятницю, 31 травня. Про це в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" розповіла експертка у сфері ЖКГ Кристина Ненно.
"Якщо споживач споживає, наприклад, 200 кіловатів на місяць, то 100 кіловатів сплачуватиметься за старим тарифом, чинним - 2,64 грн/кВт-година. І все що більше - тобто 101+ - наступні 100 кіловатів - за новим тарифом.
Чому я цифру не називаю, тому що сьогодні зняли з розгляду це питання в Кабінеті міністрів України. І включили до порядку денного на завтра (31 травня - ред.). - розгляд, що стосується підняття тарифів на електричну енергію.
Незважаючи на це, всі розуміють за замовчуванням, що підняття тарифів відбудеться, я закликаю кожного використовувати абсолютно всі ресурси, будь-то електрична енергія, водопостачання, інша комунальна послуга лише раціонально...
Хочу наголосити на тому, що хто має заборгованості, наприклад, за утримання будинків і прибудинкових територій. Зважайте на те, що наступним етапом, крім подорожчання електричної енергії, буде подорожчання утримання будинку та прибудинкової території.
Тому що місця загального користування, ті будинки, де є ліфти, вони автоматично потягнуть за собою нову ці на електричну енергію. І це вже буде в рази дорожче. І там уже 100 кіловатів пільгового тарифу для побутових споживачів уже ролі особливої не зіграє, тому що ліфти, місця загального користування, вимагають більшої кількості електричної енергії...
На превеликий жаль, у нас не дуже багато споживачів, які мають двозонні лічильники, тобто мають у розпорядженні нічний тариф. Якщо ви маєте можливість встановити цей лічильник (він не безкоштовний), рахували, що економія, ставлячи прання чи загружаючи посудомийну машинку, можна окупити повністю лічильник за 12 місяців. І далі користуватися вже заощадливо та економити, - розповіла Кристина Ненно.
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