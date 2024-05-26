Тарифи на електроенергію: експерт розповів, які зміни готує уряд (відео) [ Редагувати ]
До кінця наступного тижня український уряд і Міністерство енергетики ухвалять рішення про підвищення тарифів на електроенергію. Скоріш за все, тариф буде диференційований для різних категорій і залежатиме від рівня споживання електрики.
Про це в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" в.о. директора ДП "Гарантований покупець" Артем Некрасов. Це державне підприємство представляє інтереси громадян та держави в процесі функціонування ринку електричної енергії.
"За останні два місяці внаслідок ракетних і шахедних атак у нас винесли 8 гігават генеруючих потужностей. Це не рахуючи вражених підстанцій Укренерго, місцевих обленерго й іншого мережевого обладнання.
При цьому були вражені об'єкти одного донора по населенню - це Гідроенерго, а другий - Енергоатом - в літній період виходить в ремонти. Бо за рахунок його блоків ми і проходили основне навантаження взимку.
Сказати, що ми могли б пройти зиму лише за рахунок комерційного імпорту - не скажемо. Обсяг імпорту, який зараз дає можливість проводити ремонти обладнання - це 1,9 гігавата. А втратили ми 8...
Тому відновлення того, що зруйнували - це питання нашого виживання. Гроші, які збирають у вигляді податків, ідуть на ЗСУ, тому джерела на відновлення все одно потрібно знайти...
Ми бачили, що Міністерство енергетики давало реліз з цього приводу щодо можливості введення диференційованого підходу до тарифів для різних категорій. Думаю, на протязі тижня ми побачимо рішення від уряду та міністерства щодо нової моделі", - розповів Артем Некрасов.
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